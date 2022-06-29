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موسكو تحذر دول العالم من التصرف بالأصول الروسية

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موسكو تحذر دول العالم من التصرف بالأصول الروسية
Globallookpress Martin Moxter/imageBROKER.com
صورة تعبيرية
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صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن أي استخدام للأصول الروسية من أي دولة ستعتبره موسكو خطوة غير ودية تستدعي الرد.

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جاء ذلك في بيانها الصحفي اليوم الأربعاء، والذي أشارت فيه إلى أن روسيا تنظر في قضايا الممتلكات الدبلوماسية الروسية استنادا إلى حرمة اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.

يأتي ذلك في الوقت الذي تتعالى فيه أصوات، من بينها الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، تقترح "آليات عالمية فعالة" لمصادرة الأصول الروسية المجمدة أو المصادرة، وتزعم فيه الدول الغربية أن روسيا "تتخلف عن سداد ديونها الخارجية" وهو ما اعتبره المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، "سرقة" بصريح العبارة.

المصدر: تاس

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