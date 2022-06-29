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صحيفة: اليونان تضاعف طول جدارها على الحدود التركية ثلاث مرات

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صحيفة: اليونان تضاعف طول جدارها على الحدود التركية ثلاث مرات
Legion-Media
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قالت صحيفة زمان التركية إن الجدار الذي أقامته اليونان بطول 13 كيلومترا على الحدود، لوقف موجة الهجرة غير الشرعية بدأ بالتمدد على طول الحدود الوعرة مع تركيا العام الماضي.

وقال وزير الهجرة اليوناني، نوتيس ميتراتشي: "لدى تركيا محاولة واضحة لاستخدام المهاجرين من أجل خلق أزمة مع اليونان، والأرقام تكشف ذلك".

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وأضاف: "خلال أزمة اللاجئين عام 2015، جاء مليون لاجئ سوري إلى البلاد، وبعد ذلك انخفض العدد بشكل كبير. في الوقت الحالي، يعبر ما يقدر بنحو 1000 مهاجر بشكل غير قانوني كل يوم، وقد زاد هذا العدد بنحو 20 بالمائة مقارنة بالعام الماضي".

وبخصوص تمديد الجدار، قال الوزير ميتراتشي، "تم نشر المئات من عناصر حرس الحدود الإضافيين على طول حدود إفروس، لدعم الدوريات في الأسابيع الأخيرة. لكن اليونان لن تضيع الوقت في المضي قدما في خططها لإضافة 80 كيلومترا أخرى من الأسلاك الشائكة والفولاذ إلى الجدار الحالي البالغ طوله 40 كيلومترا، خوفا من موجة أكبر من الهجرة". 

المصدر: زمان

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