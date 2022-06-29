"فورين بوليسي": تركيا تشكك بقدرة الناتو في الدفاع عنها حال تعرضها لعدوان

قال الصحفي والمحلل ستيفن كوك في مقال لمجلة "فورين بوليسي" إن تركيا تشك في أن أعضاء الناتو سيدافعون عنها إذا تعرضت لهجوم.

وأشار إلى أن الأتراك يشككون فيما يخص المادة الخامسة من معاهدة الدفاع الجماعي لحلف شمال الأطلسي: "بحسب رأيي، لا يعتقد أي تركي أن أعضاء الناتو سيدافعون عن تركيا في حال تعرضها لهجوم، في إشارة إلى تناقض الأوروبيين تجاه حزب العمال الكردستاني ودعم الولايات المتحدة لوحدات حماية الشعب في سوريا".

إقرأ المزيد

وأوضح المحلل أن الخلاف في العلاقات بين تركيا وحلف شمال الأطلسي يرتبط أيضا بعدم استعداد أنقرة للانضمام إلى إدانة العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

وأشار إلى أن "الرأي العام التركي يلقي باللوم بشكل أساسي على الناتو في الصراع الحالي في أوكرانيا، وهذا يشير إلى عدم الثقة في الحلف".

ووفق مبدأ الدفاع الجماعي المنصوص عليه في المادة الخامسة من معاهدة واشنطن، المعاهدة التأسيسية لحلف الناتو، يعتبر العدوان على دولة عضو أو أكثر في حلف شمال الأطلسي بمثابة هجوم على الكتلة العسكرية السياسية بأكملها. وتم استخدام أدوات الدفاع الجماعي لحلف الناتو مرة واحدة فقط، بعد الهجمات الإرهابية ضد الولايات المتحدة في 11 سبتمبر 2001.

المصدر:نوفوستي