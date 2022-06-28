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بايدن مرحبا باتفاق تركيا وفنلندا والسويد: خطوة حاسمة نحو دعوة هلسنكي وستوكهولم للناتو

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بايدن مرحبا باتفاق تركيا وفنلندا والسويد: خطوة حاسمة نحو دعوة هلسنكي وستوكهولم للناتو
Gettyimages.ru
الرئيس الأمريكي جو بايدن
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أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن ترحيبه باتفاق تركيا والسويد وفنلندا، مشيرا إلى أن هذه الخطوة حاسمة باتجاه دعوة ستوكهولم وهلسنكي إلى الانضمام للحلف.

وقال بايدن في تغريدة عبر "تويتر: "تهانينا لفنلندا والسويد وتركيا على توقيع المذكرة الثلاثية".

وأضاف: "هي خطوة حاسمة نحو دعوة الناتو بفنلندا والسويد، مما سيعزز تحالفنا ويعزز أمننا الجماعي"، واصفا إياها بـ"الطريقة الرائعة لبدء القمة".

المصدر: RT

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