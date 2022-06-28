بايدن مرحبا باتفاق تركيا وفنلندا والسويد: خطوة حاسمة نحو دعوة هلسنكي وستوكهولم للناتو

أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن ترحيبه باتفاق تركيا والسويد وفنلندا، مشيرا إلى أن هذه الخطوة حاسمة باتجاه دعوة ستوكهولم وهلسنكي إلى الانضمام للحلف.

وقال بايدن في تغريدة عبر "تويتر: "تهانينا لفنلندا والسويد وتركيا على توقيع المذكرة الثلاثية".

وأضاف: "هي خطوة حاسمة نحو دعوة الناتو بفنلندا والسويد، مما سيعزز تحالفنا ويعزز أمننا الجماعي"، واصفا إياها بـ"الطريقة الرائعة لبدء القمة".

Congratulations to Finland, Sweden, and Turkey on signing a trilateral memorandum – a crucial step towards a NATO invite to Finland and Sweden, which will strengthen our Alliance and bolster our collective security – and a great way to begin the Summit. pic.twitter.com/ug47DhRDGl — President Biden (@POTUS) June 28, 2022

المصدر: RT