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ألمانيا وهولندا تتعهدان بتقديم 6 مدافع هاوتزر لأوكرانيا

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ألمانيا وهولندا تتعهدان بتقديم 6 مدافع هاوتزر لأوكرانيا
Globallookpress
مدفع هاوتزر
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تعهدت وزيرة الدفاع الألمانية كريستينه لامبريشت ونظيرتها الهولندية كايسا أولونغرن بتقديم 6 مدافع هاوتزر طراز Panzerhaubitze 2000 إلى أوكرانيا.

وقالت أولونغرن في تصريح عشية قمة الناتو المزمعة في مدريد: "أعن أنا ولامريخت 

أننا سنرسل 6 مدافع هاوتزر ذاتية الدفع PzH2000 إلى أوكرانيا".

وأضافت أن "أوكرانيا بحاجة إليهم للدفاع عن نفسها ضد العدوان الروسي".

المصدر: RT

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