ألمانيا وهولندا تتعهدان بتقديم 6 مدافع هاوتزر لأوكرانيا

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تعهدت وزيرة الدفاع الألمانية كريستينه لامبريشت ونظيرتها الهولندية كايسا أولونغرن بتقديم 6 مدافع هاوتزر طراز Panzerhaubitze 2000 إلى أوكرانيا.

وقالت أولونغرن في تصريح عشية قمة الناتو المزمعة في مدريد: "أعن أنا ولامريخت

أننا سنرسل 6 مدافع هاوتزر ذاتية الدفع PzH2000 إلى أوكرانيا".

وأضافت أن "أوكرانيا بحاجة إليهم للدفاع عن نفسها ضد العدوان الروسي".

On the eve of the NATO Summit, Christine Lambrecht @BMVg_Bundeswehr and I have just announced that 🇩🇪 and 🇳🇱 will send 6 additional PzH2000 self-propelled howitzers to Ukraine. Ukraine needs them to defend itself against the Russian aggression ⤵️ https://t.co/tPQjuRED5Xpic.twitter.com/uCwyMYIn7A — Kajsa Ollongren (@DefensieMin) June 28, 2022

المصدر: RT