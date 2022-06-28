ملابس الزعماء في قمة السبع يثير جدلا.. "إيران تفرض لباسها على الغرب"

أثارت الملابس التي ارتداها زعماء العالم في القمة السنوية الـ 48 لمجموعة السبع، جدلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد اختاروا التخلي عن ربطات العنق.

وأظهرت الصور الجماعية من الحدث الذي استمر ثلاثة أيام رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، والكندي جاستن ترودو، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني أولاف شولتس، والرئيس الأمريكي جو بايدن، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، بملابس غير رسمية إلى حد ما.

وقد ارتدى الزعماء بدلات وقمصان، إلا أنهم أبقوا على القمصان مفتوحة ودون ربطات عنق، فيما بدا جونسون أكثر استرخاء من غيره، حيث اختار فك اثنين من أزراره.

وقد علق أحد المغردين على ملابس الزعماء ساخرا: "إيران تتمكن أخيرا من فرض ملابسها على الغرب".

Iran finally managed to impose its dress code on the West. https://t.co/c97OxyRhdp — Nassim Nicholas Taleb (@nntaleb) June 28, 2022

وكتب آخر: "إذا كنت سترتدي بدلة، فارتدي ربطة عنق. إذا كنت لن ترتدي ربطة عنق، فلا ترتدي بدلة. البدلة بدون ربطة عنق هي أمر غير أنيق".

وسأل آخر: "ما الفائدة من ارتداء بدلة إذا كنت تحاول أن تبدو غير رسمي. ارتدي قميص وجينز.. ارتدي سروال سباحة وشبشب".

A suit demands a tie! Want to go casual, try a blazer and chino or sweater https://t.co/luroRfmgIk — David Jack (@DJack_Journo) June 26, 2022

المصدر: RT