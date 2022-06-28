رئيس المكسيك يعلن أنه سيناقش أزمة المهاجرين مع بايدن

قال الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، إنه سيلتقي نظيره الأمريكي جو بايدن في 12 يوليو في واشنطن، على أن يكون ملف الهجرة على رأس جدول الأعمال.

وقال لوبيز أوبرادور إن ما لا يقل عن 22 مكسيكيا كانوا من بين 50 شخصا لقوا حتفهم داخل شاحنة مقطورة عثر عليها مهجورة في حرارة شديدة في ولاية تكساس الأمريكية، مشيرا إلى أن الهجرة قضية "مركزية" سيناقشها مع بايدن.

ووصف مقتل المهاجرين بأنها "واحدة من أسوأ الكارثة من نوعها في الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة وأنها محنة هائلة"، داعيا إلى اتخاذ خطوات لتسوية وضع المهاجرين وإبرام اتفاقيات مع الولايات المتحدة وكندا بشأن تأشيرات العمل المؤقتة.

هذا ورفض الرئيس المكسيكي الانضمام إلى بايدن وقادة إقليميين آخرين في قمة الأمريكتين في وقت سابق من يونيو في لوس أنجلوس لأن الولايات المتحدة لم تدع حكومات كوبا وفنزويلا ونيكاراغوا.

المصدر: "أ ف ب"