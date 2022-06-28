البيت الأبيض: نراقب عن كثب التقارير المتعلقة بالمهاجرين القتلى في تكساس

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، اليوم الثلاثاء، إن إدارة الرئيس جو بايدن تراقب عن كثب التقارير المتعلقة باكتشاف جثث عشرات المهاجرين القتلى في ولاية تكساس.

وأكدت جان بيير "أننا نراقب عن كثب التقارير المروعة للغاية والمفجعة للقلب من سان أنطونيو، تكساس. وتم إطلاع الرئيس وسنواصل تقديم المعلومات له بانتظام"، مشددة على أن "إدارة بايدن ستواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعطيل شبكات تهريب البشر التي لا تراعي حياة الناس".

وكانت السلطات الأمريكية أعلنت العثور على 46 جثة لمهاجرين غير شرعيين بشاحنة في ولاية تكساس، و16 مصابا آخرين تم نقلهم إلى المستشفى.

وباشرت السلطات الأمريكية التحقيق لكشف حيثيات الحادثة وتحديد المسؤولين عن وقوعها.

وبحسب إدارة الإطفاء في سان أنطونيو، فإن الشاحنة التي تم العثور فيها على المهاجرين لا تحتوي على مياه ولم تكن مجهزة بمكيفات.

المصدر: wionews + RT