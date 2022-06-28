إسرائيل تخفض مستوى تحذير السفر إلى إسطنبول

أعلنت إدارة مكافحة الإرهاب التابعة لهيئة الأمن القومي الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، تخفيض مستوى تحذير السفر إلى إسطنبول وإعادته إلى المستوى رقم 3، الذي يشكل خطرا متوسطا.

وقالت الهيئة إنه "في إطار مجهود إسرائيلي تركي مشترك، تم احباط عدة خلايا إيرانية لاستهداف مواطنين إسرائيليين في إسطنبول. وبضمن ذلك، كشفت الأجهزة الأمنية التركية عن عدة خلايا إرهابية إيرانية عملت بأوامر الحرس الثوري الإيراني واستخدمت مواطنين أتراك لاستهداف مواطنين إسرائيليين واعتقلتها".

وأفادت بأن "هذه العمليات الوقائية أسفرت عن تخفيض مستوى التهديد الذي يواجهه مواطنون إسرائيليون في تركيا"، داعية إلى "النظر في ضرورة السفر إلى تركيا، وذلك على خلفية احتمالية استمرار المساعي الإيرانية لتنفيذ عمليات إرهابية في هذه الساحة مستقبلا أيضا".

بالفيديو: تعقيب رئيس الوزراء نفتالي بينيت على تخفيض مستوى تحذير السفر إلى إسطنبول:



"أتوجه بالشكر الخاص للرئيس أردوغان ولرجاله على تعاونهم في إحباط استهداف إسرائيليين في تركيا". pic.twitter.com/pDCFfyXjI9 — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) June 28, 2022

وتعليقا على هذا القرار، وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت "الشكر الخاص للرئيس التركي رجب طيب أردوغان ولرجاله على تعاونهم في إحباط استهداف إسرائيليين في تركيا".

بالفيديو: تعقيب رئيس الوزراء نفتالي بينيت على تخفيض مستوى تحذير السفر إلى إسطنبول:



"أتوجه بالشكر الخاص للرئيس أردوغان ولرجاله على تعاونهم في إحباط استهداف إسرائيليين في تركيا". pic.twitter.com/pDCFfyXjI9 — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) June 28, 2022

المصدر: RT