بينيت يعلن إحباط عدد من العمليات الإيرانية في تركيا واعتقال متورطين

أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، أنه تم خلال الأيام الماضية إحباط عدد من الهجمات على الأراضي التركية واعتقال عدد من المتورطين في محاولات ارتكاب هذه الهجمات.

وقال في مؤتمر صحفي: "في هذه الأيام يوجد حرب أو معركة تحدث أيضا في تركيا ويوجد تهديد يخيم على الإسرائيليين في تركيا".

وأضاف: "نحن نعمل هناك في عدة مستويات للحفاظ على أمن مواطنينا، إلى جانب توجهنا للمواطنين الإسرائيليين بطلب عدم السفر إلى تركيا، وبالتحديد إسطنبول، نحن نعمل أيضا بصورة وثيقة مع مسؤولين في سلطات الدولة لإحباط المحاولات لاستهداف إسرائيليين.. الأن يمكنني القول إن الجهود العملياتية بالتعاون مع قوات الأمن التركية أثمرت وبجهود مشتركة أحبطنا عدد من محاور العمليات وتم اعتقال عدد من المخربين على الأراضي التركية".

وتابع: "نحن نواصل العمل المشترك، وهدفي هو إعادة الوضع في تركيا والسياح الإسرائيليين إلى طبيعته في أقرب وقت.. يجب علينا استكمال عمليات القضاء على هذه المحاولات.. بشكل شخصي أشكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورجاله على الجهود الكبيرة".

أما بخصوص إيران، فقال: "يجب عليها أن تعرف بأن قواعد اللعبة تغيرت، كل من يحاول استهدافنا، من المخطط وحتى المنفذ، سنرد بقوة. يوجد لدينا مجال كبير للعمل، والأيام التي فيها الدولة تمول الارهاب، وتجهز الإرهابيين تدربهم وترسلهم وتخرج بدون اضرار – انتهت".

وتطرق رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى الزيارة المرتقبة للرئيس الأمريكي جو بايدن، مشيرا إلى أنها "زيارة حيوية لإسرائيل لأنها ستجمع في داخلها مخزون الأنشطة التي قمنا بها العام الماضي، وعلى رأسها الأنشطة السياسية في مجال الاتفاق النووي مع إيران".

وشدد على أن "أحد أهداف الزيارة هو إتمام خطة عمل مشتركة وواضحة مع الولايات المتحدة لوقف وصول إيران إلى سلاح نووي".

المصدر: " i24news"