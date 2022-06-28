رئيسة وزراء اسكتلندا تعلن موعد إجراء استفتاء على الاستقلال

أعلنت رئيسة الوزراء الاسكتلندية نيكولا ستورجون، تحديد موعد لإجراء استفتاء على الاستقلال، وأن التصويت سيجري في 19 أكتوبر 2023.

وقالت الوزيرة الأولى الاسكتلندية إنها "مستعدة وراغبة" في التفاوض مع الحكومة البريطانية بشأن شروط إجراء الاستفتاء، مشيرة إلى أن التصويت يجب أن يكون "قانونيا" وأن هذا غير قابل للتفاوض.

وأشارت في كلمة أمام البرلمان إلى أن الحكومة لديها "تفويض واضح" لإجراء تصويت آخر - بعد رفض الاستقلال في استطلاع سابق في عام 2014، مضيفة: "ما لست على استعداد لفعله، وما لن أفعله أبدا، هو السماح للديمقراطية الاسكتلندية بأن تكون أسيرة لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أو أي رئيس وزراء".

المصدر: sky news