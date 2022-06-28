زاخاروفا: مناشدة دول مجموعة السبع الصين للتأثير على موسكو "استسلام الليبرالية"

وصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا مناشدة قادة دول مجموعة السبع لبكين بشأن موسكو بأنها "استسلام الليبرالية".

وقالت زاخاروفا في منشور: "البيان الختامي لقمة G7، الذي تطلب فيه الديمقراطيات الغربية من الصين التأثير على روسيا، يبدو وكأنه استسلام الليبرالية".

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ودعا قادة دول مجموعة السبع في البيان الختامي في وقت سابق، الصين إلى الضغط على روسيا لسحب قواتها من أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي