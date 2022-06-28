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زاخاروفا: مناشدة دول مجموعة السبع الصين للتأثير على موسكو "استسلام الليبرالية"

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زاخاروفا: مناشدة دول مجموعة السبع الصين للتأثير على موسكو
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وصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا مناشدة قادة دول مجموعة السبع لبكين بشأن موسكو بأنها "استسلام الليبرالية".

وقالت زاخاروفا في منشور: "البيان الختامي لقمة G7، الذي تطلب فيه الديمقراطيات الغربية من الصين التأثير على روسيا، يبدو وكأنه استسلام الليبرالية".

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ودعا قادة دول مجموعة السبع في البيان الختامي في وقت سابق، الصين إلى الضغط على روسيا لسحب قواتها من أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي

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