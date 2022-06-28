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G7 تدعم إعادة إعمار أوكرانيا من خلال مؤتمر دولي

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G7 تدعم إعادة إعمار أوكرانيا من خلال مؤتمر دولي
Globallookpress Peter Kneffel/dpa
المستشار الألماني/ أولاف شولتس أثناء خطابه في ختام قمة مجموعة الدول الصناعية السبع - الثلاثاء، 28 يونيو.
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أعلنت مجموعة الدول الصناعية السبع G7 عن التزامها بدعم إعادة إعمار أوكرانيا من خلال إقامة مؤتمر دولي بهذا الشأن، وخطة تضعها وتنفذها أوكرانيا بالتنسيق مع شركائها.

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جاء ذلك في البيان الختامي لقمة زعماء مجموعة الدول الصناعية السبع، حيث تنص الوثيقة على أن الدول الصناعية السبع "ملتزمة بشدة بدعم إعادة إعمار أوكرانيا من خلال مؤتمر دولي حول إعادة الإعمار، والخطة التي تضعها وتنفذها أوكرانيا من خلال التعاون الوثيق مع الشركاء الدوليين".

وقد عقدت القمة تحت رئاسة الدولة المضيفة، ألمانيا، بقلعة إلماو في بافاريا جنوب البلاد، وبدأت يوم أول أمس الأحد، 26 يونيو، وانتهت اليوم الثلاثاء، 28 يونيو.

المصدر: نوفوستي

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