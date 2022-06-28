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سلطات إقليم كردستان العراق تعلن القبض على طالب قتل أستاذين جامعيين

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سلطات إقليم كردستان العراق تعلن القبض على طالب قتل أستاذين جامعيين
Gettyimages.ru
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أعلن رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، اليوم الثلاثاء، القبض على طالب قتل أستاذين جامعيين في أربيل عاصمة الإقليم.


وقال في بيان صحفي" "أحزننا بشدة استشهاد كل من الدكتور كاوان إسماعيل والدكتور إدريس حمه خان. إن فقدان هذين الأستاذين الجليلين يمثل فاجعة مأساوية. وإذ نتقدم بأصدق التعازي والمواساة لذويهما وعائلتيهما وأنفسنا، فإننا نشاطر أحزانهم ونسأل الله تعالى أن يتغمدهما بواسع رحمته ويسكنهما فسيح جناته".

وأضاف: "لقد تمكنت وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية في فترة قصيرة من القبض على المجرم وإحالته إلى القانون لينال جزاءه العادل".

وتابع: "يجب على وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإنهاء الأسلحة غير المرخصة والتصدي للمجرمين والمخربين مهما كان شأنهم ومستوياتهم".

المصدر: RT

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