وزيرة خارجية دونيتسك: العلاقات مع سوريا تتطور بشكل كبير

أكدت وزيرة خارجية جمهورية دونيتسك الشعبية ناتاليا نيكونوروفا تنامي العلاقات بين سوريا والجمهورية بشكل ملحوظ في العديد من المجالات.

وقالت نيكونوروفا: "العلاقات مع سوريا تتطور وتنمو بشكل نشط للغاية والبلدان يتعاونان في العديد من المجالات بينها التعليم والطب والعلوم فضلا عن تطور العلاقات السياسية بينهما".

وكان وفد مشترك من روسيا الاتحادية وجمهورية دونيتسك الشعبية برئاسة النائب دميتري سابلين رئيس الجانب الروسي في لجنة الصداقة البرلمانية السورية الروسية ووزيرة خارجية دونيتسك زار سوريا في الـ 16 من الشهر الجاري وأكد أعضاء الوفد رغبتهم بتوثيق العلاقات مع سوريا في المجالات كافة ورفع مستواها.

المصدر: سانا