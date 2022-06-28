 
مباشر

حاكم تكساس يحمل بايدن مسؤولية مقتل عشرات المهاجرين

أخبار العالم

حاكم تكساس يحمل بايدن مسؤولية مقتل عشرات المهاجرين
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tbea

حمل حاكم ولاية تكساس، غريغ أبوت، الرئيس الأمريكي جو بايدن وسياسة الهجرة التي تنتهجها إدارته، المسؤولية عن مصرع عشرات المهاجرين الذين تم العثور عليهم في شاحنة بسان أنطونيو في تكساس.

وكتب حاكم تكساس على صفحته في "تويتر": "تم العثور على ما لا يقل عن 42 شخصا ميتا في شاحنة مهاجرين في تكساس. هذه الوفيات على مسؤولية ضمير بايدن. هي نتيجة لسياسته القاتلة بشأن الحدود المفتوحة".

وفي وقت سابق أعلنت السلطات الأمريكية بولاية تكساس العثور على جثث 46 مهاجرا في شاحنة، كما تم نقل 16 مصابا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا