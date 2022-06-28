وزير الدفاع الإسرائيلي: نتعاون مع دول المنطقة ضد إيران وليس فقط بموضوع الدفاعات الجوية

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس أن تل أبيب تتعاون مع دول المنطقة ضد إيران، ولا تتعاون معها فقط في ملف الدفاعات الجوية.

وفي كلمة خلال مشاركته في جلسة كتلته "كحول لفان" قال غانتس إن "إسرائيل تتعاون مع دول المنطقة ضد طهران وليس فقط بموضوع الدفاع الجوي".

وأضاف: "بموضوع الأمن، سياستنا هي العمل كأنه لا يوجد انتخابات، من المهم لنا التذكر بأن الشرق الأوسط وتحدياته لا ينتظروننا".

وتابع أن "إسرائيل لا تعارض الاتفاق النووي (مع إيران) إنما هي تعارض اتفاق سيئ وهذا موقفنا الذي نقلناه الى أصدقائنا في العالم"، لافتا إلى أنه "مع الاستئناف الممكن للمباحثات النووية، نحن سنواصل العمل مع الولايات المتحدة ودول أخرى حتى نؤثر على صياغة الاتفاق".

وأردف قوله: "بطريقة أو بأخرى، سنواصل بإصرار الدفاع عن أنفسنا لبناء قوة للعمل ضد إيران وأن نكون مستعدين لكل سيناريو".

وتابع غانتس "كما هو معروف لكم، نحن نبني شراكتنا الواسعة مع دول أخرى في المنطقة لضمان شرق أوسط آمن، مستقر ومزدهر بما يتعلق بالدفاع الجوي وأبعاد أخرى، شرق أوسط مستقر هو مصلحة عالمية، إقليمية وإسرائيلية أولا وقبل كل شيئ".

كما تطرق غانتس إلى الزيارة المتوقعة للرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إسرائيل في 13 يوليو، وقال:"نتجهز جميعا لزيارة بايدن، وأنا آمل أن يكون لدينا اختراق بشأن قدرتنا على العمل بتصميم المنطقة ومواجهة العدوانية الإيرانية في المنطقة بأسرها، سنواصل العمل بتعاون كامل بين كافة مركبات الحكومة".

المصدر: I24