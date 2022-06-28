إيران تتقدم بطلب للانضمام إلى "بريكس"

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده يوم الاثنين إن السلطات الإيرانية تقدمت بطلب للانضمام إلى مجموعة "بريكس".

وقال خطيب زاده: "أعلن وزير الخارجية الإيراني عن تقديمه طلب للعضوية. دعا رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وحضر وألقى كلمة. آمل أن نتمكن في المستقبل من جلب المنفعة وأن تضيف بريكس قيمة لنا".

وأكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، خلال كلمته أن بلاده مستعدة لتوظيف كافة قدراتها وإمكانياتها للربط بين دول مجموعة "بريكس" وبين ممرات الطاقة والأسواق الدولية.

المصدر: نوفوستي