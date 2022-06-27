عبد اللهيان: أعربت لتشاووش أوغلو عن حساسية طهران واعتباراتها تجاه إسرائيل وتحركاتها

أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أنه أكد لنظيره التركي مولود تشاووش أوغلو خلال زيارته أنقرة، حساسية إيران واعتبارتها تجاه التحركات الإسرائيلية في المنطقة.

وقال عبد اللهيان في مؤتمر صحفي مشترك مع تشاووش أوغلو: "خلال لقاءنا تحدثت بصراحة عن حساسية إيران و اعتباراتها تجاه الكيان الصهيوني وتحركاته".

وأضاف أن "هذا الكيان كان سببا للأزمات و انعدام الأمن وزعزعة الاستقرار أينما وطأت قدمه".

وفي الملف النووي، أعرب عن أمله "في أن تؤدي الجولة الجديدة من المفاوضات إلى اتفاق من خلال اعتماد الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث نظرة واقعية".

وتابع: "خلال زيارتي اليوم سيتم تقديم مسودة ونسخة من اقتراح الجانب الإيراني إلى السيد تشاووش أوغلو للعمل على وثيقة بعنوان (التعاون الشامل وطويل الأمد بين البلدين)".

وأضاف: "اتفقنا على عقد اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين في القريب العاجل، كما سيعقد اجتماع في طهران لبحث ظاهرة الغبار والمشاكل البيئة والتصدي لعواقبها".

وعن القضية الفلسطينية قال عبد اللهيان: "نحن واثقون من أن تركيا لم تبتعد عن دعم فلسطين وتحرير القدس والمسجد الأقصى".

وختم قوله: "نتفهم مخاوف تركيا الأمنية ، وإيران تعتبر أن أمن تركيا من أمنها، ونحن

لا نريد سوى الخير للمنطقة ولتركيا البلد الشقيق والصديق".

المصدر: RT