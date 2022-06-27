بوتين يلتقي برؤساء تركمانستان وأذربيجان وإيران في عشق آباد

سيعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اجتماعات ثنائية مع رؤساء تركمانستان وأذربيجان وإيران في العاصمة التركمانية عشق أباد يوم 29 يونيو على هامش قمة بحر قزوين.

وقال يوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي أن بوتين سيعقد اجتماعا مع رئيس تركمانستان سردار بيردي حيث ستكون هناك محادثة قصيرة معه، ومن المقرر بعدها المشاركة في القمة السادسة لبحر قزوين.

وأضاف أنه بعد الانتهاء منها سيعقد الرئيس الروسي اجتماعين ثنائيين مع الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

المصدر: نوفوستي