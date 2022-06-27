‏أديس أبابا ترد على اتهام الخرطوم لإثيوبيا بإعدام 7 جنود سودانيين: الحوادث الحدودية الأخيرة مفتعلة

اعتبرت وزارة الخارجية الإثيوبية، إن الحوادث الحدودية الأخيرة مع السودان مفتعلة، مؤكدة أن أديس أبابا تعتزم فتح تحقيق في حادث مقتل جنود بالجيش السوداني على يد مليشيات محلية.

وأعربت الخارجية عن أسفها "للخسائر التي تكبدها الجيش السوداني جراء مناوشات مع مليشيات محلية داخل الأراضي الإثيوبية"، مبينة أن "الحكومة الإثيوبية تعرب عن أملها في أن تمتنع الحكومة السودانية عن أي تصعيد للحادث واتخاذ تدابير من شأنها تهدئة الموقف".

الأعلان الاثيوبي جاء ردا على اتهام الجيش السوداني لإثيوبيا بأعدام 7 جنود سودانيين كانوا أسرى لديه، حيث توعد بأن "هذا الموقف الغادر لن يمر دون رد".

وقال الجيش السودان في بيان على صفحته عبر "فيسبوك" إن "الجيش الإثيوبي أعدم سبعة جنود سودانيين ومواطن كانوا أسرى لديهم، ومن ثم عرضهم على مواطنيهم بكل خسة ودناءة، في تصرف يتنافى مع كل قوانين وأعراف الحرب والقانون الدولي الإنساني".

المصدر: "سبوتنيك"