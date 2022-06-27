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عضو حزب إسرائيلي متشدد: سنحاول مساعدة نتنياهو تشكيل حكومة جديدة

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عضو حزب إسرائيلي متشدد: سنحاول مساعدة نتنياهو تشكيل حكومة جديدة
Globallookpress
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قال موشيه غافني، رئيس حزب "يهدوت هتوراة" المتشدد، إن حزبه سيعمل على مساعدة زعيم المعارضة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو على تشكيل ائتلاف في الكنيست الحالي بدلا من الذهاب للانتخابات.

وأفاد مكتب غافني بأن القرار اتخذ بعد أن ناقش الأمر مع الزعيم الروحي للحزب، الحاخام غيرشون إدلشتاين، مشيرا إلى أن "غافني أبلغ نتنياهو أننا سنبذل قصارى جهدنا لمنع هذه الانتخابات غير الضرورية وأنه إذا لم ننجح، فإن التاريخ الذي نتفق عليه لإجراء الانتخابات هو الثلاثاء 25 أكتوبر 2022".

يذكر أن موعد الانتخابات من النقاط العالقة في المفاوضات بين الائتلاف والمعارضة. يفضل الائتلاف إجراء الانتخابات في 8 نوفمبر، بعد أسابيع قليلة من الأعياد اليهودية. وهذا من شأنه أن يمنح رئيس الوزراء المناوب يائير لبيد مزيدا من الوقت في منصبه، بينما تقاتل المعارضة من أجل تحديد الموعد في أقرب وقت ممكن بعد الأعياد في 25 أكتوبر.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"

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