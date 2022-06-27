الخارجية الإسرائيلية: اجتماع منتدى النقب مع دول عربية يكتسب أهمية خاصة

قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن الاجتماع الأول للجنة التوجيهية لمنتدى النقب، والذي استضاف وزراء خارجية الولايات المتحدة والإمارات والبحرين والمغرب ومصر يكتسب أهمية خاصة.

وأضافت اليوم الاثنين، أن الدول الست المؤسسة قررت العمل بشكل حاسم لتحقيق الأمن والازدهار والاستقرار في الشرق الأوسط.

وأوضحت أن الاجتماع يكتسب أهمية خاصة في ضوء زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن المتوقعة لإسرائيل والشرق الأوسط والالتزام الأمريكي بتوسيع دائرة السلام.

وقالت إنه في إطار اللجنة التوجيهية، ناقشت الدول الأعضاء السبل العملية التي يمكن من خلالها تعزيز التعاون بطريقة تؤدي إلى إنجازات ملموسة للمنطقة وشعبها، بما في ذلك، من بين أمور أخرى، من خلال المنتدى الجديد الذي أنشأه وزير الخارجية يائير لابيد في مارس من هذا العام.

وأضافت أن اجتماع اللجنة التوجيهية هو دليل إضافي على الأهمية التي تراها الدول الأعضاء في المنتدى في ترسيخ هذا الإطار والتعاون الإقليمي الذي عززه في مجموعة متنوعة من المجالات المدنية والأمنية والمزدهرة التي ستساهم في المنطقة وشعبها، بدون حدود جغرافية أو سياسية.

المصدر: RT