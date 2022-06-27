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رئيسة مولدوفا تصل إلى كييف

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رئيسة مولدوفا تصل إلى كييف
Globallookpress IMAGO/Aurelien Morissard
رئيسة مولدوفا/ مايا ساندو (صورة أرشيفية)
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وصلت رئيسة مولدوفا، مايا ساندو، اليوم الاثنين، إلى كييف في زيارة عمل.

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ويتضمن برنامج الزيارة لقاء نظيرها الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، وزيارة لقرى بوروديانكا وبوتشا وإيربين.

وهذه هي الزيارة الأولى للرئيسة المولدوفية منذ بداية العملية العسكرية الخاصة لروسيا في أوكرانيا.

يذكر أن ساندو وغيرها من المسؤولين في مولدوفا، أعلنوا عن حياد كيشيناو، في الوقت الذي حظرت فيه مولدوفا، قبل عيد النصر في 9 مايو الماضي، ارتداء شرائط القديس غاورغيوس وكل ما يمكن أن يشير إلى دعم روسيا، كما حظرت الدولة بث الأخبار الروسية والبرامج التلفزيونية التحليلية والأفلام العسكرية.

المصدر: ريغنوم رو

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