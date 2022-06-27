في مقطع مصور، ظهر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مع نظيره الكندي جاستين ترودو وهو يروج عمليا لتحية عصابات "بانديرا" المتعاونة مع النازية بأوكرانيا أثناء الغزو الألماني.

وقال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في نهاية المقطع: "المجد للأبطال"، فيما كان رئيس الوزراء البريطاني قد قال في هذه الرسالة المصورة إلى زيلينسكي بعيد قمة مجموعة الـ 7، بشكل غير متوقع: "المجد لأوكرانيا"، ناهيك عن تحفز جونسون وترودو وتدفق العداء منهما ضد روسيا بطريقة صارخة، ناهيك عن النفخ المتواصل في نيران الحرب.

وفي وقت سابق، جرى استخدام شعار مماثل من قبل وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن خلال زيارة إلى كييف.

المصدر: سبوتنيك