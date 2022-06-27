استطلاع: الفنلنديون لا يريدون تغيير القوانين بسبب شروط تركيا لعضوية الناتو

أظهر استطلاع نشر اليوم الاثنين لأكبر صحيفة في فنلندا أن الغالبية العظمى من المواطنين لا تريد أن تغير فنلندا القانون أو تتخلى عن مبادئها بسبب شروط تركيا لعضوية الناتو.

وبحسب استطلاع صحيفة "Helsingin Sanomat" فإن الغالبية، 79٪ من الفنلنديين، يريدون أن تنضم فنلندا إلى الناتو، بينما يعارض 11٪، و 10٪ لم يقرروا.

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وفي الاستطلاع السابق في مايو، بلغ التأييد لحلف شمال الأطلسي 73٪ ، وهو أعلى مستوى في ذلك الوقت.

كما سئل الفنلنديون عما إذا كان ينبغي أن توافق فنلندا على الشروط التي وضعتها تركيا لعضوية فنلندا في الناتو إذا طالبوا بتعديلات على القوانين أو حل وسط بشأن بعض المبادئ التي تلتزم بها الدولة، فأظهر الاستطلاع أن حوالي 70٪ من المستطلعين يعتقدون أن فنلندا يجب ألا تغير تشريعاتها أو تتخلى عن مبادئها بسبب المطالب التركية، بينما يعتقد 14٪ فقط أن فنلندا يمكنها التخلي عن مبادئها، والباقي لم يقرروا الإجابة.

وأجري الاستطلاع عبر موقع الإنترنت للصحيفة في الفترة من 20 إلى 22 يونيو الجاري. وكان إجمالي عدد المستجيبين 1003 أشخاص. وتمثل مجموعة المشاركين في الدراسة سكان فنلندا الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 79 عاما.

وعارضت تركيا عضوية فنلندا والسويد في الناتو، بذريعة أنهما لا تأخذان مسألة الإرهاب بجدية كافية.

في 18 مايو، قدمت فنلندا والسويد، على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، طلبات إلى الأمين العام لحلف الناتو للانضمام إلى الحلف. منعت تركيا بدء عملية مراجعة هذه التطبيقات.

المصدر: نوفوستي