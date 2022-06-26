قديروف يعلن تشكيل 4 كتائب عسكرية شيشانية جديدة بـ"أعداد هائلة"

أعلن رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف عن اقتراب موعد تشكيل 4 كتائب عسكرية شيشانية جديدة تابعة لوزارة الدفاع الروسية.

وقال قديروف في بيان على قناته في "تيليغرام": "قريبا جدا سيتم تشكيل 4 كتائب عسكرية "أحمد شمال" و"أحمد جنوب" و"أحمد غرب" و"أحمد شرق" بأعداد هائلة من المقاتلين من جمهورية الشيشان حصرا، وسيدخلون في صفوف قوات وزارة الدفاع الروسية".

وأكد أن تشكيل كتائب جديدة بأفراد مجهزين بالكامل سببه هو تزايد عدد الأشخاص الراغبين في الدفاع عن الوطن بشكل كبير، ومهمتنا هي توفير هذه الفرصة لهم.

المصدر: RT