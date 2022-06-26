بغداد تحقق بشأن مسافرين صعدوا طائرة الخطوط الجوية العراقية ولم يجدوا مقاعد كافية

أعلنت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية، اليوم الأحد، تشكيل لجنة تحقيقية بشأن فيديو متداول لمسافرين صعدوا طائرة ولم يجدوا مقاعد كافية رغم امتلاكهم تذاكر سفر.

وذكرت في بيان صحفي: "نود أن نوضح للرأي العام على ضوء ما تم تداوله من مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي والمتضمن حديث بعض المسافرين من مطار صبيحة في تركيا عن عدم وجود مقاعد كافية لنقل المسافرين على الرغم من امتلاكهم تذاكر حجز على طائرة الخطوط الجوية العراقية".

وأضافت: "شكلنا لجنة تحقيقية عاجلة بإشراف مباشر من قبل المدير العام للشركة من أجل الوقوف على ملابسات الحادث ومحاسبة المقصرين في حال ثبت وجود تقصير من قبل الشركة".

المصدر: RT