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رئيسة مجلس الاتحاد الروسي: الناتو يخوض حربا مع روسيا بأيدي أوكرانية

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رئيسة مجلس الاتحاد الروسي: الناتو يخوض حربا مع روسيا بأيدي أوكرانية
Sputnik
رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفينكو
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أكدت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفينكو أنه يجب على روسيا حماية سيادتها في الظروف التي يكون فيها الناتو في حالة حرب معها بأيدي أوكرانية.

وقالت ماتفيينكو لقناة STV البيلاروسية: "إذا تحدثنا عما يحدث في أوكرانيا، روسيا لم تحارب. إنه الغرب، إنه حلف الناتو الذي يحارب روسيا بأيدي الأوكرانيين. لذلك، كان علينا أن نفعل كل شيء لحماية سيادتنا وأمننا".

واعتبر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، في وقت سابق خلال لقائه الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في ألمانيا، أن محاولات تسوية النزاع في أوكرانيا الآن ستساعد على عدم الاستقرار في العالم.

وأضاف أن جونسون وماكرون أشارا إلى ضرورة مواصلة تقديم المساعدات لأوكرانيا لتعزيز مواقع كييف في ساحة المعركة و"خلال اللمفاوضات المقبلة، ووعدا بتعزيز جهودهما في هذا المجال.

المصدر: تاس

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