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رئيس وزراء إيطاليا يقترح وضع سقف لأسعار واردات الطاقة من روسيا

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رئيس وزراء إيطاليا يقترح وضع سقف لأسعار واردات الطاقة من روسيا
AP
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أعلن رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي عن الحاجة إلى وضع سقف لأسعار واردات الطاقة من روسيا و"القضاء على الاعتماد" على روسيا.

وقال دراغي في قمة مجموعة السبع: "علينا أن نضع سقفا لسعر الوقود المستورد من روسيا. هذا له أغراض جيوسياسية واقتصادية واجتماعية".

وأضاف: "حتى عندما تنخفض أسعار الطاقة، لا يمكن التفكير في العودة إلى نفس الاعتماد على روسيا الذي كان موجودا من قبل. يجب العمل على القضاء على هذه الديناميكية بشكل كامل".

المصدر: نوفوستي

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