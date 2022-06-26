رئيس وزراء إيطاليا يقترح وضع سقف لأسعار واردات الطاقة من روسيا

أعلن رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي عن الحاجة إلى وضع سقف لأسعار واردات الطاقة من روسيا و"القضاء على الاعتماد" على روسيا.

وقال دراغي في قمة مجموعة السبع: "علينا أن نضع سقفا لسعر الوقود المستورد من روسيا. هذا له أغراض جيوسياسية واقتصادية واجتماعية".

وأضاف: "حتى عندما تنخفض أسعار الطاقة، لا يمكن التفكير في العودة إلى نفس الاعتماد على روسيا الذي كان موجودا من قبل. يجب العمل على القضاء على هذه الديناميكية بشكل كامل".

المصدر: نوفوستي