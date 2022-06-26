غانتس: نتعامل مع التهديد الإيراني باعتباره القضية الاستراتيجية الأهم والأكثر إلحاحا لأمن إسرائيل

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس أن تل أبيب "تتعامل مع التهديد الإيراني باعتباره القضية الإستراتيجية الأهم والأكثر إلحاحا لأمن إسرائيل".

وقال غانتس في تغريدة عبر "تويتر"إن "المؤسسة الدفاعية تتعامل مع التهديد الإيراني ليلا ونهارا على أنها القضية الإستراتيجية الأهم والأكثر إلحاحا حاليا لأمن إسرائيل".

מערכת הביטחון עוסקת באיום האיראני לילה ויום כסוגיה האסטרטגית החשובה והדחופה ביותר כעת לביטחון ישראל. זה נעשה בתיאום בין כל זרועות הביטחון ותוך מתן חופש דעה, כשאת ההחלטות מקבל הדרג המדיני. את השיח הפתוח והעמוק נמשיך לקיים רק בחדרים הסגורים. כל דרך אחרת פוגעת בביטחון מדינת ישראל. — בני גנץ - Benny Gantz (@gantzbe) June 26, 2022

وأضاف أن ذلك "يتم بالتنسيق بين كافة الأجهزة الأمنية وإعطاء حرية التعبير عن الرأي، فيما يتم اتخاذ القرارات من قبل المستوى السياسي".

وتابع: "سنستمر في إجراء مناقشات مفتوحة ومعمقة في الغرف المغلقة فقط، لأن أي طريقة أخرى تضر بأمن دولة إسرائيل".

المصدر: RT