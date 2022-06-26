إسرائيل تقرر مكافأة مقاتلي قوات "لحد"

صادقت الحكومة الإسرائيلية على قرار بمنح هبة لقدامى عناصر جيش لبنان الجنوبي "لحد" من أجل مساعدتهم مقابل دورهم في دعم المؤسسة العسكرية الإسرائيلية.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له: "صادقت الحكومة الإسرائيلية على قرار هبة تمنح لقدامى عناصر جيش لبنان الجنوبي، لتختتم مرحلة استمرت أربع سنوات تولاها جيش الدفاع، من أجل مساعدة هذه الفئة وتقديرا لمن حارب كتفا إلى كتف مع المؤسسة العسكرية الإسرائيلية".

وفي إطار مشروع القرار المصادق عليه، تقرر أن "يحصل كل عنصر من جيش لبنان الجنوبي على مساعدة مادية لامتلاك منزل تقدر بـ 550.000 شيقل، تمنح لكل مستحق بين الأعوام 2022-2026 وذلك اعتمادا على الترتيب الذي سيتم تحديده من قبل فريق مشترك بين الوزارات يتم إنشاؤه لصالح توزيع المنحة. الحديث عن حل لأزمة السكن لنحو أربعمائة عائلة لم تتلق جوابا عند وصولها إلى إسرائيل. سيتم تقديم المساعدة فقط لأولئك الذين خدموا في جيش لبنان الجنوبي وفقا لأحكام قانون جيش لبنان الجنوبي وعائلاتهم أو زوجة /زوج عنصر وافته المنية، بشرط أن يكونوا مقيمين في إسرائيل".

كما بحث الفريق المختص "جهود تخليد تراث جيش لبنان الجنوبي حيث تم تدشين النصب التذكاري لجيش لبنان الجنوبي مؤخرا بالاضافة الى منح وسام الحرب لمحاربي جيش لبنان الجنوبي وبدأت الأعمال لانشاء متحف تراث جيش لبنان الجنوبي والقتال في لبنان في مدينة المطلة".

من جهته قال رئيس هيئة الأركان العامة الجنرال أفيف كوخافي: "لدينا تقدير كبير وواجب تجاه اخوتنا في السلاح، جنود جيش لبنان الجنوبي، الذين حاربوا الى جانبنا وخاطروا بأرواحهم. نقدر دورهم في انجازات القتال في جنوب لبنان، ومع مرور السنوات لم ننس حلفائنا وواجبنا الاخلاقي هو تأمين حياة كريمة ومحترمة لهم. عملنا على هذا الملف منذ اربع سنوات وانا جد مسرور بثمارها، لم تنته الطريق بعد لكننا نرى في هذه الخطوة انجازا مهما وذات قيمة".

وتابع قائلا: "يرى جيش الدفاع أنه من المهم توفير ظروف مناسبة ومحترمة لأولئك الذين ساعدونا رابطين مصيرهم بمصير دولة إسرائيل. جيش الدفاع يقدر عمل جيش لبنان الجنوبي وسيستمر بالعمل للحفاظ على العلاقة المتينة ومساعدة هذه الفئة".

المصدر: RT