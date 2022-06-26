العثور على 17 جثة في حانة ليلية ببلدة "إيست لندن" بجنوب إفريقيا

أعلنت الشرطة المحلية في بلدة "إيست لندن" بجنوب إفريقيا عن العثور على جثث 17 شخصا على الأقل معظمهم من الشباب، في حانة ليلية بالمنطقة.

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وأوضح قائد شرطة المنطقة، الجنرال ثيمبينكوسي كينانا، لقناة "إي-إن سي إيه" التلفزيونية أنه "عثر على 17 شابا أمواتا في حانة ليلية في إيست لندن".

وأضاف: "ملابسات موتهم غير معروفة حاليا".

وأشار إلى أن "الضحايا تتراوح أعمارهم بين 18 و 20 عاما".

هذا وأظهرت صور لم يتم التحقق منها، نشرت في مواقع التواصل الاجتماعي، جثثا لم تظهر عليها آثار إصابات، متناثرة على أرضية النادي، وفق "فرانس برس".

كما أظهر التلفزيون المحلي عناصرا بالشرطة يحاولون تهدئة حشد من الناس تجمعوا خارج النادي في المدينة، التي تقع على ساحل المحيط الهندي، وعلى بعد ما يقرب من 1000 كيلومتر (620 ميلا) جنوب جوهانسبرغ.

المصدر: "أ ف ب"