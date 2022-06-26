قبيل قمة الناتو.. واشنطن تبحث مع أنقرة أهمية وحدة الحلف ودعم أوكرانيا

قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن وزير الخارجية، أنطوني بلينكن، ناقش مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو "أهمية وحدة الناتو" ودعم أوكرانيا.

وأشاد بلينكين بالجهود التي يبذلها تشاووش أوغلو لإعادة الصادرات الزراعية الأوكرانية إلى السوق العالمية.

وتأتي هذه المحادثات قبل 3 أيام من عقد قمة لدول حلف شمال الأطلسي "الناتو" في العاصمة الإسبانية مدريد، يومي 29 و30 يونيو الجاري، حيث سيتم بحث مسألة انضمام فنلندا والسويد إلى الحلف بشكل خاص، الأمر الذي تعارضه تركيا حتى الآن.

المصدر: RT