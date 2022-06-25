الأمم المتحدة: إلغاء المحكمة الأمريكية لحق الإجهاض "ضربة موجعة لحقوق المرأة"
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وصفت الأمم المتحدة القرار الذي اتخذته المحكمة الأمريكية العليا بإلغاء الحق في الإجهاض، بأنه "ضربة موجعة للحقوق الإنسانية للنساء".
وأبدت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه، أسفها إزاء القرار الذي "يشكل تراجعا كبيرا".
وأضافت في بيان أن "الحق في الإجهاض، الآمن والقانوني والفاعل، متجذر بعمق في القانون الإنساني الدولي، وهو في صلب استقلالية النساء وقدرتهن على القيام بخياراتهن بأنفسهن".
المصدر: "أ ف ب"