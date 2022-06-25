 
مباشر

الأمم المتحدة: إلغاء المحكمة الأمريكية لحق الإجهاض "ضربة موجعة لحقوق المرأة"

أخبار العالم

الأمم المتحدة: إلغاء المحكمة الأمريكية لحق الإجهاض
Gettyimages.ru
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tatz

وصفت الأمم المتحدة القرار الذي اتخذته المحكمة الأمريكية العليا بإلغاء الحق في الإجهاض، بأنه "ضربة موجعة للحقوق الإنسانية للنساء".

إقرأ المزيد
بعد 50 عاما من الحماية.. المحكمة العليا الأمريكية تلغي الحق في الإجهاض
بعد 50 عاما من الحماية.. المحكمة العليا الأمريكية تلغي الحق في الإجهاض

وأبدت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه، أسفها إزاء القرار الذي "يشكل تراجعا كبيرا".

وأضافت في بيان أن "الحق في الإجهاض، الآمن والقانوني والفاعل، متجذر بعمق في القانون الإنساني الدولي، وهو في صلب استقلالية النساء وقدرتهن على القيام بخياراتهن بأنفسهن".

 

المصدر: "أ ف ب"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا