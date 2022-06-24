"روسيا تستخدم الجوع سلاحا".. مدفيديف يرد: مدهش سماع هذا التصريح من دولة حاصرت لينيغراد 900 يوم

علق نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف على تصريح وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بوربوك بأن روسيا "تستخدم الجوع كسلاح".

وكتب ميدفيديف عبر منشور: "من المدهش بالطبع سماع هذا من المسؤولين الذين أبقت بلادهم لينينغراد في حصار لمدة 900 يوم، حيث مات ما يقرب من 700 ألف شخص جوعا".

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وفي وقت سابق قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن أزمة الغذاء في العالم حدثت قبل وقت طويل من بدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، وكانت أسبابها، من بين أمور أخرى، جائحة فيروس كورونا وسوء تقدير الدول الغربية. في الوقت نفسه، أشار لافروف أيضا إلى أن الوضع الحالي أدى إلى تفاقم المشكلة، وأصبحت العقوبات الغربية أحد الأسباب الرئيسية لانقطاع الإمدادات الغذائية، مما أدى إلى تفاقم الأزمة.

المصدر: تاس