إدانة نرويجي قتل خمسة أشخاص في هجوم بالقوس والسهم

أدين رجل اليوم الجمعة، بارتكاب جريمتي القتل والشروع في القتل لطعنه خمسة أشخاص وإصابة أربعة آخرين في جنوب النرويج عندما هاجم غرباء بقوس وسهام وسكاكين في 13 أكتوبر 2021.

وحكمت محكمة منطقة بوسكيرود على إسبين أندرسن براثين بالرعاية الصحية النفسية الإجبارية.، بعد أن خلص ثلاثة من خبراء الطب النفسي الشرعي الذين قاموا بتقييمه إلى أنه يعاني من الفصام المزمن المصحوب بجنون العظمة وكان مريضا عقليا وقت الهجوم.

وقد طالب كل من الادعاء والدفاع بالرعاية الصحية النفسية الإجبارية لأندرسن براثين.

كما أدين أندرسن براثين في 11 تهمة شروع في قتل لإطلاق السهام على أشخاص باستخدام قوس في كونغسبيرغ، وهي بلدة تعدين سابقة يقطنها 26 ألف شخص. كان يحمل 62 سهما وأربعة سكاكين وقت الهجوم.

وقالت المحكمة المكونة إن المتهم أوضح أثناء المحاكمة التي بدأت في مايو واستمرت حتى 6 يونيو، إنه "قرر قتل الناس من أجل تحقيق ولادة جديدة. قال إنه يعتقد أنه كان سيصاب بالعمى. ولذلك اعتقد المتهم أن القتل أمر ملح".

وقال فريدريك نيومان، محامي الدفاع عن المتهم، البالغ من العمر 38 عاما، إن موكله "كانت لديه أوهام ذات مضمون ديني وسحري".

وتم القبض على أندرسن براثين بعد أكثر من نصف ساعة من بدء إطلاق السهام داخل محل بقالة ومهاجمة الأشخاص داخل منازلهم. وقالت المحكمة إنه هاجم الناس بالسكاكين بعد انكسار قوسه.

المصدر: AP