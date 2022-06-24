الهند ترسل فريقا إلى أفغانستان للمساعدة بعد الزلزال

أعلنت الهند أنها أرسلت "فريقا فنيا" إلى العاصمة الأفغانية كابل لتنسيق تسليم المساعدات الإنسانية بعد الزلزال الذي أدى إلى مقتل أكثر من 1000 شخص.

وقالت وزارة الشؤون الخارجية الهندية إن الفريق موجود بسفارتها في كابل، التي ظلت شاغرة منذ سيطرة حركة "طالبان" على السلطة في 15 أغسطس 2021، مبينة أن الفريق أرسل "لمراقبة وتنسيق جهود مختلف أصحاب المصلحة من أجل إيصال المساعدات الإنسانية بشكل فعال كجزء من استمرار مشاركتنا مع الشعب الأفغاني".

بينما تصر الهند على أنها ستحذو حذو الأمم المتحدة في تقرير ما إذا كانت ستعترف بحكومة "طالبان"، فإن التحرك لنشر فريق في السفارة ينظر إليه على أنه محاولة لإعادة فتح قناة دبلوماسية مع كابل.

وكجزء من الإغاثة الإنسانية، أرسلت الهند 27 طنا من المساعدات الطارئة في رحلتين، وتشمل المواد الأساسية مثل الخيم وأكياس النوم والبطانيات.

وقالت الوزارة إن المساعدة ستسلم إلى مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية وجمعية الهلال الأحمر الأفغاني في كابل.

المصدر: "الإندبندنت"