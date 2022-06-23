كوريا الجنوبية تقدم مساعدات إنسانية قدرها مليون دولار لضحايا زلزال أفغانستان

صرحت الحكومة الكورية الجنوبية اليوم الخميس بأنها ستقدم مساعدات إنسانية قدرها مليون دولار لدعم ضحايا الزلزال في أفغانستان.

وقالت وزارة الخارجية بسيئول إنها تتطلع إلى أن يعين الدعم الشعب الأفغاني الذي يعاني بسبب الزلزال القوي الذي ضرب جنوب شرق بلاده يوم أمس.

وأوضح مصدر بالوزارة أن الحكومة تخطط لتقديم المساعدات عبر منظمات دولية في أقرب وقت ممكن.

وأضاف أن منظمات دولية مثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) وبرنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة، تعمل في أفغانستان، ويعتقد بأن الحكومة ستقدم عبر إحدى المنظمات المساعدات إلى أفغانستان.

وقال المصدر إن الحكومة اتخذت هذا القرار بسرعة، مع الأخذ في الاعتبار الأزمة الإنسانية المستمرة في أفغانستان، مؤكدا أن الحكومة تواصل تقديم المساعدات الإنسانية للدول المتضررة من الكوارث الطبيعية وشعوبها.

وضرب الزلزال القوي الذي بلغت قوته 5.9 درجات على مقياس ريختر، محافظة بكتيكا في أفغانستان وخلف أكثر من ألف قتيل.

ونقلت وسائل إعلام أجنبية عن منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في أفغانستان رامز الأكبروف قوله إن ما يقرب من ألفي منزل تعرضت للتدمير بسبب الزلزال القوي.

المصدر: "يونهاب"