حزب المحافظين بقيادة بوريس جونسون يخسر انتخابات فرعية لاختيار نائبين جديدين

مني رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وحزبه المحافظ بهزيمتين ساحقتين في الانتخابات الفرعية لاختيار نائبين جديدين بمجلس العموم.

وخسر المحافظون في هونيتن اند تيفرتن وهي دائرة انتخابية في جنوب غرب إنجلترا، وكذلك في ويكفيلد (شمال)، وهي نتائج ستزيد الضغط على جونسون.

وعلى إثر هذه الخسارة، أعلن أوليفر دودن، استقالته من منصب رئيس حزب المحافظين، وقال في رسالة موجهة إلى جونسون: "يجب على شخص ما تحمل المسؤولية".

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وأضاف: "الانتخابات الفرعية البرلمانية التي جرت أمس هي الأحدث في سلسلة من النتائج السيئة جدا لحزبنا.. يشعر مؤيدونا بالحزن وخيبة الأمل بسبب الأحداث الأخيرة، وأنا أشاركهم مشاعرهم، لذلك لا يمكننا الاستمرار في العمل كالمعتاد"، مشددا على أنه "يجب أن يتحمل شخص ما المسؤولية وقد خلصت إلى أنه في ظل هذه الظروف، لن يكون من الصواب أن أبقى في منصبي".

المصدر: "أ ف ب" + gbnews