ماكرون يكشف عما تحتاجه جورجيا للحصول على وضع مرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن جورجيا سوف تحصل على صفة عضو مرشح في الاتحاد الأوروبي بعد الإجابة على الأسئلة التي تعتبرها المفوضية الأوروبية ذات أولوية.

وقال ماكرون الخميس، في إيجاز عن نتائج اليوم الأول لقمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "لقد قررنا منح وضع المرشح لجورجيا بعد أن تجيب على الأسئلة ذات الأولوية التي وضعتها المفوضية الأوروبية أمامها".

وأعلن رئيس مجلس أوروبا شارل ميشيل موافقة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي خلال قمة اليوم، منح أوكرانيا ومولدوفا مكانة دولة - مرشحة للانضمام إلى الكتلة. وكتب ميشيل على تويتر: "اتفاق. قرر المجلس الأوروبي لتوه منح أوكرانيا ومولدوفا وضع المرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي".

وقررت المفوضية الأوروبية الأسبوع الماضي، التوصية بمنح أوكرانيا وضع دولة مرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي، وفقا لشروط معينة، منها تنفيذ العديد من الإصلاحات المهمة في البلاد. وأعربت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، عن ثقتها في أن الأوكرانيين "مستعدون للموت من أجل المنظور الأوروبي"، وتمنت أن "يعيشوا معنا الحلم الأوروبي".

المصدر: وكالات