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تايوان: 22 طائرة حربية صينية دخلت منطقة الدفاع الجوي

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تايوان: 22 طائرة حربية صينية دخلت منطقة الدفاع الجوي
Globallookpress Pool/ Taiwan Ministry Of Nationa
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أعلنت وزارة الدفاع التايوانية أن 22 طائرة صينية اخترقت أجواء تايوان اليوم مجددًا، وذلك حسبما أشارت مواقع إخبارية.

جاء ذلك بعد أيام من إعلان تايبيه اختراق 29 طائرة صينية من بينها 6 قاذفات طراز "إتش-6" وطائرة لجمع المعلومات الاستخباراتية الإلكترونية منطقة الدفاع الجوي التايوانية.

واشتكت تايوان، التي تقول الصين إنها جزء من أراضيها، من تكرار مثل هذه المهام التي تقوم بها الطائرات الصينية، والتي أصبحت أمرا شائعا على مدار العامين الماضيين تقريبا.

وقال رئيس الوزراء التايواني سو تسينج تشانج في وقت سابق إن "تايوان لا تريد إغلاق الباب أمام الصين ومستعدة للتواصل بنية طيبة ولكن على أساس المساواة ودون فرض شروط سياسية مسبقة".

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وتراجعت العلاقات بين تايبه وبكين إلى أدنى مستوياتها منذ عشرات السنين. وتقول الصين إن تايوان التي تتمتع بحكم ديمقراطي إقليم تابع لها.

المصدر: وكالات

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