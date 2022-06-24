عبد اللهيان: إسرائيل ليست بمستوى وحجم التحدث عن حرب مع إيران

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، إن إسرائيل ليست بمستوى وحجم التحدث عن حرب مع إيران، مشددا على أن ملف اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني "ما زال مفتوحا".

وقال عبداللهيان في حوار اجرته معه صحيفة "وشرني ليست" الكرواتية: "إسرائيل ليست بالحجم الذي يؤهلها للتحدث عن الحرب معنا، اذ انها تواجه علامات استفهام كبيرة ازاء هويتها ووجودها".

وتابع: "هذه السلوكيات الاستعراضية التي يقوم بها الكيان الإسرائيلي أو حديثه عن تطبيع العلاقات مع بعض الدول، ليست من منطلق القوة بل هي تأتي من منطلق الضعف، لذا فأنه ليس في المكانة والحجم الذي يؤهله للحديث عن الحرب".

وفي الرد على سؤال وهو أن إيران أعلنت في حينها بأن قصفها للقوات الأمريكية في قاعدة "عين الاسد" بالعراق لا يعد "الانتقام الرئيسي" لاغتيال سليماني وأنها مصرة على الثأر لدمه، قال: "هذا الملف مازال مفتوحا".

وعن الاتفاق النووي، قال عبد اللهيان "كنا أقرب من الاتفاق أكثر من أي وقت مضى في الجولة السابقة من المفاوضات في شهر مارس الماضي إلا أن أمريكا طرحت في تلك الفترة بعض القضايا الجديدة".

وأضاف: "أمريكا طرحت رؤية جديدة وأعلنت أن الاشخاص الذين يتم شطب اسمائهم من قائمة العقوبات كنتيجة لهذه المفاوضات اسمائهم معرضة للدخول في قائمة العقوبات الأمريكية من جديد لاسباب غير الملف النووي".

المصدر: RT