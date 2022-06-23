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لافروف: سنسعى لاستئناف الاتفاق النووي الإيراني في صيغته الأصلية دون استثناءات أو إضافات

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قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن روسيا ستسعى لاستئناف الاتفاق النووي الإيراني في صيغته الأصلية، واستعادة خطة العمل الشاملة المشتركة دون استثناءات وإضافات.

 وأضاف لافروف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في طهران:" أكدنا لإيران استعدادنا لدعم إيران فيما يخص هذه العملية التفاوضية بما يخص الاتفاق النووي الإيراني على عكس الادعاءات الأمريكية".

ولفت لافروف إلى ان موسكو تأمل أن تتخذ واشنطن خيارا منطقيا بشأن الصفقة النووية وإلغاء العقوبات المفروضة على إيران.

وتابع قائلا: " بحثنا تطوير العلاقات بين إيران وروسيا والخطوات العدائية الأميركية ضد بلدينا ونندد بفرض العقوبات أحادية الجانب على الدول ذات السيادة".

يتبع...

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