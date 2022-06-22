عدلت لجنة مجلس النواب بالكونغرس الأمريكي مشروع ميزانية الدفاع للعام المقبل، بزيادة قدرها 37 مليار دولار، بينها مساعدات عسكرية لكييف بقيمة مليار دولار.

ووفقا للنسخة الأصلية لمشروع الميزانية، كان من المفترض أن تكلفة المساعدة لأوكرانيا ستبلغ 450 مليون دولار، حيث تم رفعها إلى مليار دولار، بالإضافة إلى ذلك، تم اقتراح منح وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن سلطة تزويد أوكرانيا بالدعم في مجال الاستخبارات والأمن.

وتمت الموافقة على التعديلات بأغلبية الأصوات، حيث أيدها 42 عضوا مقابل معارضة 17 عضوا.

من جهته، قال المستشار السابق لوزير الدفاع الأمريكي العقيد المتقاعد دوغلاس ماكغريغور، إن "القوات المسلحة الأوكرانية غير قادرة على الصمود أمام الجيش الروسي".

وأضاف: "بسبب سياسة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، لم تعد البلاد موجودة، وخسرت كييف أخيرا".

المصدر: "لينتا.رو" + "نوفوستي"