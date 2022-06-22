عقب مقارنته المستشار الألماني بـ"قطعة نقانق".. السفير الأوكراني يريد الاعتذار لشولتس

أعرب السفير الأوكراني لدى برلين أندريه ميلنيك، عن أسفه لمقارنته الخاطئة للمستشار أولاف شولتس بـ"قطعة نقانق"، مؤكدا أنه سيعتذر له شخصيا على ذلك.

وقال في حوار مع مجلة "دير شبيغل" الألمانية: "بالطبع، يؤسفني هذا التصريح.. أنه غير مناسب من وجهة نظر دبلوماسية".

وأضاف: "سأعتذر له شخصيا".

ووفقا له، فقد تسبب هذا في رد فعل سلبي، بما في ذلك من قبل السلطات الأوكرانية، مشيرا إلى أن "الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أنزعج من التصريح"، وأنه شخصيا "لم يتحدث عن هذا الأمر مع زيلينسكي، لكنه أجرى محادثة مع وزير الخارجية دميتري كوليبا".

ورفضت السلطات الأوكرانية استقبال الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير في كييف بسبب علاقاته الوثيقة مع روسيا في الماضي، كما رفض المستشار شولتس في وقت لاحق زيارة أوكرانيا على وجه التحديد بسبب هذا القرار من قبل كييف.

وفي نهاية المطاف، قام شولتس بزيارة كييف في منتصف يونيو فقط، بعد أن قام زيلينسكي وشتاينمير بتسوية الموقف بالزيارة الملغاة عبر الهاتف.

المصدر: "تاس" + "دير شبيغل"