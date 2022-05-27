بعد أن شبهه سابقا بقطعة نقانق.. السفير الأوكراني ببرلين يهاجم مجددا المستشار الألماني أولاف شولتس

نقلت صحيفة "بيلد" تهجم السفير الأوكراني في برلين، أندريه ميلنيك، على المستشار الألماني أولاف شولتس، ووصفه هذه المرة بأنه يفتقر إلى الشجاعة والقيادة.

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وقال السفير الأوكراني منتقدا المستشار الألماني: "لم يعط شولتس خلال خطابه في دافوس إشارات مشجعة بشأن عضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي، ولم يتطرق إلى تدابير لدعم كييف. ربما كان يفتقر إلى الشجاعة والقيادة".

علاوة على ذلك، انتقد ميلنيك مرة أخرى المستشار الألماني أولاف شولتس، بزعم أنه " يماطل في تسليم الأسلحة الثقيلة إلى أوكرانيا"، مختتما انتقاداته بالقول: "في الجانب العسكري، برلين تخيب ببساطة آمال كييف".

وكان المستشار الألماني أولاف شولتس في وقت مضى قد صرّح بأنه لا ينوي التوجه إلى العاصمة الأوكرانية كييف في المستقبل القريب، بعد أن رفضت السلطات الأوكرانية استقبال الرئيس الألماني، فرانك فالتر شتاينماير، مما جعل السفير الأوكراني يصرح حينذاك ردا على ذلك، واصفا المستشار الالماني بأنه يلعب دور الشخص الذي تعرض إلى إهانة، واستخدم السفير عبارة لغوية قديمة شبه فيها المستشار بـ"قطعة نقانق حزينة".

ووجه ميلنيك انتقادات متكررة إلى برلين، وقد أعرب في هذا السياق مؤخرا خلال مقابلة مع مجموعة "فونك" الإعلامية الألمانية عن خيبة أمله من أن "الوعد الألماني لكييف بـ15 مدفع غيبارد مضادة للطائرات، ذاتية الدفع يمكن تسليمها في أقرب وقت ممكن فقط بنهاية شهر يوليو، و15 أخرى بنهاية أغسطس".

وفي حينها، صرّح وزير الخارجية، الروسي سيرغي لافروف، بأن أي شحنة أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا للقوات الروسية، فيما أشار دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية إلى أن ضخ الغرب الأسلحة إلى أوكرانيا لا يساهم في نجاح المفاوضات، وسيكون له تأثير سلبي.

يشار إلى أن روسيا كانت قد اطلقت يوم 24 فبراير الماضي عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا. وحدد الرئيس فلاديمير بوتين هدفها بـ"حماية الأشخاص الذين تعرضوا للإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات".

المصدر: نوفوستي