"لم يعد بالإمكان إيقافنا".. مزارعون هولنديون يتظاهرون ضد خطط خفض الانبعاثات

تجمع آلاف المزارعين وسط هولندا احتجاجا على خطط الحكومة الساعية للحد من انبعاثات أكسيد النيتروجين والأمونيا، وهو ما يترك آثارا على نشاط المزارعين ومحاصيلهم.

وقاد المحتجون جراراتهم في أنحاء البلاد، وعطلوا حركة المرور على الطرق السريعة الرئيسية، احتجاجا على ما وصفته الحكومة بأنه "تحول حتمي"، حين أمرت بخفض الانبعاثات لنسبة تصل إلى 70 في المئة، في عدد من الأماكن القريبة من المناطق الطبيعية المحمية، وإلى نسبة 95 في المئة، في أماكن أخرى.

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وجرى تنظيم الاحتجاج في وقت سابق من هذا الشهر بعد أن نشرت الحكومة أهدافا تعلن سعيها خفض الانبعاثات، ما أثار غضب المزارعين الذين يزعمون أن سبل عيشهم وعيش آلاف الأشخاص الذين يعملون في صناعة الخدمات الزراعية أصبحت على المحك.

ويقول منظمو الاحتجاج إن حوالي 40 ألف مزارع تجمعوا في حقل أخضر بقرية سترو الزراعية الصغيرة الواقعة على بعد حوالي 70 كيلومترا شرق العاصمة أمستردام.

أطلق المزارعون أبواق جراراتهم أثناء توجههم إلى الحقل، بينما كتب بالهولندية على لافتة جرى تثبيتها على شاحنة: "لم يعد بالإمكان إيقافنا".

واضطرت الحكومة إلى التصرف بعد أن بدأت المحاكم في السنوات الأخيرة في منع تصاريح مشاريع البنية التحتية والإسكان بعد اخفاق الدولة في تحقيق أهدافها المتعلقة بالانبعاثات.

المصدر: "أسوشيتد برس"