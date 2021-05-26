محكمة هولندية تلزم شركة "شل" بتقليص انبعاثات CO2 بنسبة 45% حتى 2030

أصدرت محكمة في هولندا حكما يلزم شركة "رويال داتش شل" البريطانية الهولندية النفطية بتقليص انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 45% حتى عام 2030، معتبرة اياها مسؤولة عن تغير المناخ.

وصدر الحكم في قضية رفعتها منظمة "أصدقاء الأرض" البيئية التي تتخذ من أمستردام مقرا لها. وكانت المرافعات مستمرة منذ ديسمبر الماضي في مدينة لاهاي الهولندية.

ولم توضح المحكمة بأي طريقة يجب أن تقلص الشركة الانبعاثات، ولم تذكر كيف ستراقب تنفيذ القرار.

ومن حق الشركة النفطية الطعن بقرار المحكمة.

ويعتبر ذلك أول حكم للمحكمة من هذا القبيل الذي يزيد من الضغط على شركات النفط والغاز. ويشير الخبراء القانونيون إلى أن القرار قد يصبح سابقة قانونية ستطبق في دول أخرى في أوروبا، ما يمثل تحديات قانونية محتملة جديدة على الشركات.

المصدر: وكالات