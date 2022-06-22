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بعد 8 سنوات على اختطافهما.. الجيش النيجيري يعثر على طالبتين من "فتيات شيبوك"

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بعد 8 سنوات على اختطافهما.. الجيش النيجيري يعثر على طالبتين من
Legion-Media Sombo Sombo
حملة أعيدوا بناتنا لإنقاذ طالبات شيبوك في نيجيريا - أرشيف
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أعلن الجيش النيجيري العثور على طالبتين سابقتين من "فتيات شيبوك" اختطفتهما جماعة "بوكو حرام" الإرهابية قبل 8 سنوات، في قضية هزت الرأي العام العالمي.

وقال، القائد العسكري في منطقة شيبوك الجنرال كريستوفر موسى، إن "الجنود عثروا على الشابتين يومي 12 و14 يونيو الجاري في موقعين مختلفين".

وأضاف: "نحن محظوظون للغاية لأننا تمكنا من استعادة اثنتين من بنات شيبوك".

وأشار إلى أنه عثر على الأولى وتدعى حوا جوزيف، مع مدنيين آخرين في 12 يونيو بالقرب من باما، بعدما هاجمت قوات الجيش معسكرا لجماعة بوكو حرام"، منوها إلى أن "الفتاة الثانية عثر عليها في موقع آخر وبعملية للجيش".

وكانت الشابتان من بين 276 تلميذة تتراوح أعمارهن بين 12 و17 عاما، اختطفن من مدرستهن الداخلية في شيبوك شمال شرق نيجيريا.

وقدم الجيش الفتاتين للصحافة بينما كانتا تحملان طفلين بين ذراعيهما.

يذكر أن القضية توبعت عبر حملة عالمية حملت عنوان (#BringBackOurGirls)، أي "أعيدوا بناتنا".

المصدر: "أ ف ب"

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